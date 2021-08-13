Певица Монеточка решила сменить псевдоним

Певица Монеточка заявила, что хочет сменить псевдоним. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на беседу артистки с Дмитрием Быковым.

«Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла», - призналась Елизавета Гырдымова.

Быков предложил певице свои варианты нового творческого псевдонима, которые были бы, по его мнению, более презентабельными и взрослыми. Среди них были Рубль и Десятка. Певица задумалась и предположила, что могла бы называться Купюрой.

Гырдымова также призналась, что ее обычный голос не такой высокий, каким его слышат фанаты. Как отметила сама исполнительница, этот прием она использует как защитный механизм, чтобы отвлечь внимание от нехватки профессионализма. Она также рассказала, что в настоящее время занимается с преподавателем по вокалу и учится брать низкие ноты. Монеточка подчеркнула, что она хотела бы стать «обыкновенной хорошей певицей». Фото mtv.ru