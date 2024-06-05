Россиян предупредили об опасности покупной клубники

Агроном Михаил Воробьев дал россиянам советы по выбору клубники и по ее правильному употреблению. Слова специалиста приводит «Царьград».

Эксперт отметил, что клубнику нужно выбирать по вкусу. Перед дегустацией следует промыть ягоду принесенной с собой водой. Также стоит уточнить, где и кем клубника была собрана, и в каких условиях она хранилась. Также Воробьев предупредил, что от покупной ягоды можно подхватить инфекцию.

«Неизвестно, как хранилась, какие мыши по ней бегали, какими препаратами обрабатывали. Потому что иногда бывает так, что скоро убирать [урожай], а тут или вредитель напал, или какая-то болезнь. [Возникает выбор]: дать вредителю или болезни уничтожить часть урожая или все-таки, вопреки правилам, обработать ядохимикатами?»,

- сказал специалист.

Чтобы смыть возможные химикаты с поверхности ягоды, после покупки ее нужно замочить на 10 минут, а затем промыть еще раз, рассказал агроном. // Фото: unsplash.com / Jez Timms