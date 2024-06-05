Один вид мороженого признали опасным для мозга

Содержащее алкоголь мороженое вредит здоровью мозга. Об этом рассказал хирург Александр Умнов, его слова приводит портал News.ru.

Как отметил эксперт, сахар, сливки и этанол - это вредное для здоровья сочетание. Употребление такого продукта грозит мозгу - ухудшаются память и когнитивные навыки, нарушается сон.

Помимо этого, мороженое с алкоголем способно спровоцировать язву желудка, воспаление поджелудочной железы, нарушить работу сердца и расстроить психику. Также злоупотребление сладостями вызывает появление лишнего веса и увеличивает риск развития диабета. // Фото: unsplash.com / Stephan Valentin