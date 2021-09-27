Россиян предупредили о вреде приема ванны

Прием ванны может негативно повлиять на здоровье человека, особенно это касается женщин. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» рассказала Елена Малышева, ее слова приводит «Лента.ру».

По словам телеведущей, во время приема ванны у женщин смывается защитный слой кожи. «Нам принципиально важно не потеть и не смывать то, что у нас есть», - сказала Малышева. Эксперт отметила, что мужчины не сталкиваются с такой проблемой, так как благодаря тестостерону у них вырабатывается больше жировой смазки кожи.

Малышева добавила, что ванна также не является безопасной с точки зрения интимной гигиены, потому что в воде могут содержаться опасные для женского организма микробы. «У мужчин, кстати, таких рисков нет по физиологическим причинам», - утончила врач.

Ее соведущий кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман, в свою очередь, отметил, что ванна является опасным местом как для пожилых людей, так и для молодых. «Шансы упасть и получить травму в ванне гораздо выше, чем в душе», - рассказал специалист. Фото pixabay.com/ASasch