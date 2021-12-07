Россиян предупредили о возможных штрафах в Новый год

В новогодние праздники россияне рискуют нарваться на различные штрафы из-за несоблюдения ряда правил. Об этом рассказала адвокат Майя Шевцова, ее слова приводит 360tv.ru.

«Оштрафовать под Новый год могут и из-за шумного застолья. Например, соседи вызовут полицию из-за разгулявшейся компании, а правоохранители наложат штраф до двух тысяч рублей. Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников. В каждом российском регионе есть свой вариант закона о тишине, действие которого распространяется, в том числе, и на праздники»,

- рассказала эксперт.

Также она отметила, что россиянам стоит осторожно обращаться с пиротехникой. Салюты или петарды разрешается использовать лишь в том случае, если в радиусе минимум 100 метров нет автомобилей, а также нет сильного ветра. Нарушение данных правил может грозить виновнику нежелательным штрафом или арестом на 15 суток, а в случае причинения ущерба здоровью человека или чужому имуществу наступит уголовная ответственность. Фото pixabay.com/VisionPics