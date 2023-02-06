Россиян предупредили о приходе седьмой волны коронавируса

Вирусолог Александр Чепурнов предупредил россиян о приходе новой, седьмой, волны коронавируса. Слова профессора приводит Ura.ru.

Как отметил эксперт, в России новые волны пандемии фиксируются каждые четыре-семь месяцев. В соответствии с этой закономерностью сейчас в стране начался рост заболеваемости, и он отчетливый, заявил врач.

Чепурнов заметил, что новая волна вряд ли будет отличаться рекордами. После прихода дельта- и омикрон-штаммов многие россияне переболели и прошли вакцинацию, поэтому снизились тяжесть течения Covid-19 и летальность. В связи с этим многие специализированные госпитали были закрыты.

«Но сейчас, возможно, что-то придется вернуть. А так я не жду отличающегося от того, что было в последний раз, а это было на уровне 40-50 тысяч заболевших в день», - заключил Чепурнов. // Фото: freepik.com