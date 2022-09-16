Россиян предупредили о подорожании зимних шин

В России в скором времени ожидается подорожание зимних шин. Об этом рассказал автоэксперт Максим Ракитин, слова специалиста приводит радио Sputnik.

Как отметил Ракитин, одна из причин предстоящего роста цен - обычный сезонный спрос на зимнюю резину.

«Это вообще не зависит от того, что происходит в экономике и политике. Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует ее брать, когда вам будет удобно, без истерики. Но надо иметь в виду, что сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов», - посоветовал Ракитин. Эксперт считает, что цены могут вырасти на пять-семь процентов.

Подорожание также может быть связано с нехваткой товара. Пока невозможно понять, будет ли предложение на российском рынке соответствовать спросу со стороны автомобилистов, подчеркнул эксперт. «Но дефицита может и не быть, потому что есть российские шины и параллельный импорт», - обнадежил Ракитин. Фото: unsplash.com