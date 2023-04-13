Россиян предупредили о подорожании мебели

В ближайшее время россиян ждет подорожание мебели. Об этом рассказал директор одной из мебельных компаний Сергей Шихов, его слова приводят «Известия».

По словам специалиста, цены вырастут на 10-15% уже во втором квартале 2023 года. В ряде сегментов подорожание будет еще более значительным.

Как отметил Шихов, цены пойдут вверх из-за роста курса валют, а также из-за сложностей в работе параллельного импорта.

«Такие популярные страны для параллельного импорта, как Турция и Казахстан, стали менее доступны для ввоза сложных европейских товаров. <...> Как следствие - либо увеличивается цена таких товаров, либо усложняется логистика, что также увеличивает в итоге стоимость», - отметил Шихов. // Фото: unsplash.com