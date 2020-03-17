Россиян пообещали эвакуировать из-за границы

Сотрудники МИД России примут необходимые меры для помощи соотечественникам, оказавшимся за границей в небезопасный для поездок период.

«Естественно, это находится в поле зрения, эта проблема сейчас. Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы эвакуацию обеспечить»,

- рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам, пишет РИА Новости.

Грушко отметил, что ведется работа над тем, чтобы установить точное число россиян в каждой стране, затронутой коронавирусом. «Исходя из гуманитарного характера этой проблемы, мы рассчитываем на то, что все государства, к которым будут обращаться, сделают все необходимое чтобы максимально облегчить участь всех людей, включая российских граждан, и в данном случае обеспечить все необходимые условия для того чтобы мы могли их вывезти на родину», - отметил он.