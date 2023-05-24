Россия вышла из соглашения с Финляндией о военных инспекциях

Россия с 1 июня выходит из двустороннего соглашение с Финляндией о дополнительных военных инспекциях, которое действовало с 2000 года.

В финском МИДе 23 мая сообщили, что получили соответствующее уведомление.

В ведомстве отметили, что соглашение предусматривало один ежегодный оценочный визит России в Финляндию и оценочный визит Финляндии на территорию Ленинградского военного округа России. Последние раз мероприятия проводились до начала пандемии.

Двустороннее соглашение дополняло Венский документ, согласованный в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). // фото unsplash.com