Россия направила миротворцев в Казахстан

Россия в рамках миротворческой миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан подразделения и воинские части ВДВ. Миротворцев перебрасывают на самолетах военно-транспортной авиации России.

В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ также вошли подразделения вооруженных сил Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии, сообщает «Интерфакс». Передовые подразделения миротворцев приступили к выполнению поставленных задач. Среди них - охрана государственных и военных объектов, помощь правоохранительным органам Казахстана «в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле». Миротворцы направлены на ограниченный период.

Протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на топливо. Власти страны обратились в ОДКБ за помощью. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.

По данным минздрава Казахстана, во время протестов пострадали свыше одной тысячи человек, из которых почти 400 были госпитализированы. По информации РБК, в результате беспорядков погибли восемь силовиков. (фото пресс-служба Минобороны РФ, ria.ru)