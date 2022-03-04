Россельхознадзор снимает ограничения на импорт овощей из девяти стран

Ограничения на ввоз в РФ овощей из девяти стран отменят с 5 марта. Такое решение принял Россельхознадзор, пишет «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В частности, с субботы в Россию можно будет импортировать помидоры из Армении и Азербайджана. Из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана разрешат ввозить не только томаты, но и перцы.

Из Турции одобрили ввоз помидоров, перцев, кабачков и баклажанов. Из Египта станут импортировать картофель.

Ранее санкции США и ЕС, падение курса рубля, закрытое для российских самолетов небо нарушили цепочки поставок. Компании предупредили о грядущем дефиците и повышении цен. // Фото: ka_re/pixabay.com