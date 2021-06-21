Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день в жару

Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день в офисах из-за жары. Специалисты призвали уменьшить количество рабочих часов, если температура в помещении превышает 28,5 градуса. Например, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, то рекомендовано сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 градуса - на четыре часа.

Ведомство дало рекомендации по работе тем, кто трудится на открытом воздухе. Так, при температуре 32,5 градуса и выше можно непрерывно работать не более 20 минут, затем следует делать десятиминутный перерыв в охлаждаемом помещении. В общей сложности находиться на улице в жару можно не более четырех-пяти часов, также они обязаны носить специальную одежду, защищающую от теплового излучения. Для лиц без специальной одежды - это количество уменьшается в два раза.

Роспотребнадзор напомнил, что работа при температуре выше 32,5 градуса считается опасной. Поэтому стоит изменить порядок рабочего дня, перенести работы на утреннее или вечернее время, допускать к работе на жаре рекомендуется лиц не моложе 25 и не старше 40 лет. Также рекомендовано пить много воды.

«При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час - примерно одну чашку каждые 20 минут», - говорится в рекомендации ведомства. (фото seminarna.ru)