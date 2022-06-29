Роман Голубев о призыве выпускников: «Нарушений закона нет!»

Роман Голубев ответил на публикации, появившиеся в карельским СМИ о том, что нескольких выпускников Петрозаводского Педагогического колледжа призвали в армию раньше, чем они успели получить дипломы.

Об этом рассказал журналистам отец одного из учащихся. По словам петрозаводчанина, в повестке указывалось, что его 20-летний сын должен явиться на призывной пункт 27 июня. А диплом он должен получать 29-го. Мужчина настаивал, что это не единственный случай:

Я знаю, что двоих ребят, тоже выпускников Педколледжа, уже вчера, 27 июня, отправили под Архангельск. Служить идут на год, срочниками.

Информация попала в Центр управления регионом республики Карелия. Сотрудники ЦУР обратились за комментарием в Минобразования Карелии. Министр образования и спорта Роман Голубев сообщил, что накануне получил сообщения от встревоженных жителей, которые рассказали о том, что троих выпускников Петрозаводского педагогического колледжа призвали в армию до вручения им диплома.

Понимаю, для родителей этих ребят ситуация неприятная. Однако законодательство предусматривает призыв в армию выпускников, которые завершили обучение в профессиональной образовательной организации. Все три молодых человека призывного возраста. После подписания приказа об их отчислении они как военнообязанные призваны в армию в соответствии с установленным порядком. Повторюсь, нарушений законодательства при этом нет.

- говорит Роман Голубев.

По закону, выпускники могут быть призваны в армию с момента отчисления из образовательной организации. Приказы об отчислении из Педколледжа выпускников 2022 года в связи с завершением обучения уже изданы. Все не полученные дипломы хранятся в личных делах, и их можно получить в любое время по запросу.