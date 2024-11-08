08 ноября 2024, 14:51
Родители заморили голодом двухлетнюю дочь
Извергов заключили под стражу в российском регионе
Двухлетняя девочка погибла в Комсомольске-на-Амуре. В ее гибели обвинили родителей. Следователи считают, что взрослые не кормили и не поили малышку.
В отношении извергов завели уголовное дело об убийстве и истязании. Правоохранители предполагают, что родители применяли по отношению к дочери насилие, лишали ее еды и питья на длительное время, не обращались к врачу, вследствие чего двухлетний ребенок умер.
По делу назначены экспертизы. Семья не состояла на профилактическом учете, один из родителей был трудоустроен. Обвиняемых арестовали. // фото unsplash.com/ Omar Lopez