Родители заморили голодом двухлетнюю дочь

Двухлетняя девочка погибла в Комсомольске-на-Амуре. В ее гибели обвинили родителей. Следователи считают, что взрослые не кормили и не поили малышку.

В отношении извергов завели уголовное дело об убийстве и истязании. Правоохранители предполагают, что родители применяли по отношению к дочери насилие, лишали ее еды и питья на длительное время, не обращались к врачу, вследствие чего двухлетний ребенок умер.

По делу назначены экспертизы. Семья не состояла на профилактическом учете, один из родителей был трудоустроен. Обвиняемых арестовали. // фото unsplash.com/ Omar Lopez