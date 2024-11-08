Мужчина пытался обокрасть организацию в Карелии и был пойман на месте

В полицию Муезерского района обратился директор одной из организаций. Он рассказал, что неизвестный пытался украсть имущество с производственной площадки, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Постороннего на площадке заметил совершавший обход охранник. Он обнаружил, что вор грузит в автомобиль части металлической бытовки. На место была вызвана полиция. Стражи порядка задержали 56-летнего подозреваемого.

Выяснилось, что мужчина специально приехал в Муезерский район, чтобы заниматься сбором металлолома. На стройплощадке он приметил бытовку, распилил ее на части, но довести задуманное до конца не успел.

Причиненный организации ущерб составил 70 тысяч рублей. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch