19 января 2024, 11:38
Общество

Родители в Петрозаводске продолжают рисковать жизнями своих детей

Соблюдение правил перевозки детей в автомобилях проверили в карельской столице

Вечером 18 января на площади Ленина в Петрозаводске автоинспекторы проконтролировали правила перевозки детей. К сожалению, в очередной раз выявили нарушения, сообщили в ГИБДД.

В одной из машин четырехлетнего ребенка перевозили на заднем сиденье без детского удерживающего устройств. Он также не был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении водителя вынесли постановление об административном правонарушении, ему предстоит заплатить штраф – три тысячи рублей. // фото: ГИБДД Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
правила перевозки детей