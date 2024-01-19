19 января 2024, 11:38
Родители в Петрозаводске продолжают рисковать жизнями своих детей
Соблюдение правил перевозки детей в автомобилях проверили в карельской столице
Вечером 18 января на площади Ленина в Петрозаводске автоинспекторы проконтролировали правила перевозки детей. К сожалению, в очередной раз выявили нарушения, сообщили в ГИБДД.
В одной из машин четырехлетнего ребенка перевозили на заднем сиденье без детского удерживающего устройств. Он также не был пристегнут ремнем безопасности.
В отношении водителя вынесли постановление об административном правонарушении, ему предстоит заплатить штраф – три тысячи рублей. // фото: ГИБДД Петрозаводска