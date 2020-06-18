Родители погубили сына, заставив выпить три литра воды

Двух американцев арестовали после гибели их одиннадцатилетнего сына. 41-летний отец и 42-летняя мачеха считали, что мальчик страдает наследственным урологическим заболеванием, в связи с чем заставляли его выпивать около двух литров жидкости в день.

Накануне гибели ребенок за четыре часа выпил около трех литров воды. Мальчика стало тошнить, он пожаловался на боль в ногах, стал сонливым и перестал говорить. Утром отец нашел сына в окровавленной постели с пеной на губах. Прибывшие медики скорой не смогли спасти ребенка.

Как пишет «Лента.ру», в качестве причины смерти рассматривается избыточное содержание воды в организме, которое может привести к отеку легких и мозга. Также на теле ребенка были обнаружены синяки.

Семейную пару обвиняют в убийстве, жестоком обращении с ребенком, повлекшем смерть, а также шести случаях жестокого обращения с детьми. В полиции подозревают, что от рук истязателей пострадали по меньшей мере еще пятеро детей, которых воспитывает пара.