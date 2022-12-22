Роддом в Петрозаводске присоединят к перинатальному центру

Два медицинских учреждения в Петрозаводске решили реорганизовать. Роддом имени Гуткина присоединят к Республиканскому перинатальному центру, сообщили в Минздраве РК.

Это решение одобрили на очередном заседании Общественного совета при ведомстве. В здании родильного дома на улице Кирова разместят женскую консультацию.

Ее переведут из старого дома на улице Кузьмина, оснастят современным оборудованием. В помещениях уже идет ремонт.

На базе объединенного учреждения планируют открыть медико-генетическую консультацию и центр вспомогательных репродуктивных технологий. Сохранят также резервный родильный зал.

Всех медицинских работников роддома переведут в перинатальный центр, сократят только административно-управленческий персонал. В названии нового учреждения сохранят имя Константина Гуткина. // фото: Яндекс.Карты