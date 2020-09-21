Крупнейший представитель коммунальной отрасли в республике, компания «РКС-Петрозаводск» приглашает на работу:

– плотника;

– слесаря аварийно – восстановительных работ;

– электрогазосварщика;

– слесаря – ремонтника;

– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

– машиниста бульдозера и экскаватора;

– слесаря по ремонту автомобилей;

– слесаря КИПиА;

– слесаря по обслуживанию тепловых сетей;

– слесаря по ремонту котельного оборудования;

– столяра строительного.

Наличие образования, соответствующего специальности, обязательно. Компания готова предоставить иногородним сотрудникам жилье, возможна организация работы вахтовым методом.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» – это крупнейший представитель коммунальной отрасли в республике. У работников «РКС-Петрозаводск» один из лучших коллективных договоров в Карелии, полный социальный пакет. У сотрудников компании есть возможность совмещать заочную учебу и работу, более того, работникам «РКС-Петрозаводск», которые являются студентами, положена материальная помощь. Материальная поддержка осуществляется также и сотрудникам с ипотекой.

Компания ежегодно проводит обучающие курсы, конкурсы профессионального мастерства всероссийского уровня, у работников «РКС-Петрозаводск» есть возможность попасть в «Кадровый резерв» и продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Если вы хотите стать частью дружного коллектива «РКС-Петрозаводск», обращайтесь к специалисту по развитию и обучению персонала Александре Витальевне Серковой по номеру: 8-(8142)-71-00-44.