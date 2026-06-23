 «РКС-Петрозаводск» представит популярные рабочие вакансии

Встретиться с представителями компании и узнать подробности можно на ярмарке «Работа России. Время возможностей» 14 апреля

Фото представлены в официальной группе "РКС-Петрозаводск" социальной сети «ВКонтакте»

С 14 по 15 апреля в Петрозаводске пройдет региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На брифинге, приуроченном к мероприятию, директор по управлению персоналом «РКС-Петрозаводск» Владимир Шарупич рассказал, какие вакансии компания предложит соискателям.

В АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети», входящих в группу «РКС-Петрозаводск», открыт набор по специальностям – слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик и электромонтер. В компаниях активно трудоустраивают, как профессионалов своего дела, так и новичков или кандидатов без опыта, которые обучаются ремеслу на предприятии. Также активно работают со школьниками и студентами. Как показывает практика, после окончания учебных заведений молодежь часто возвращается на предприятия, где ранее стажировалась или работала во время школьных каникул.

Открыт работодатель и для «выпускников-технарей» средних профессиональных и высших учебных заведений. При трудоустройстве молодых специалистов отдел по управлению персоналом компании понимает, что в первые месяцы работы новые сотрудники нуждаются в дополнительном внимании и обучении. Для быстрой адаптации на производстве к молодежи прикрепляются опытные наставники.

На новых сотрудников компаний, в том числе и вчерашних студентов, распространяются нормы коллективного договора. Среди них – оказание материальной помощи при регистрации брака, рождении ребенка или на получение первого высшего или среднего профессионального образования. Помимо этого, компания готова частично компенсировать дорогостоящее лечение и выделить средства на погашение ипотечного платежа раз в год или на разовый платеж за съем жилья.

Дополнительно поддерживает «РКС-Петрозаводск» сотрудников, осваивающих специальность слесаря аварийно-восстановительных работ. В Центре оценки квалификации АО «ПКС-Водоканал» они могут повысить квалификационный разряд и таким образом улучшить уровень заработной платы. Специалисты, получившие 100 баллов на экзамене, поощряются дополнительной премией.

Помимо этого, в 2023 году компания намерена внедрить новую социальную программу, ориентированную для своих иногородних сотрудников.

Для новых специалистов, которые приехали в Петрозаводск из других регионов Российской Федерации и районов Республики Карелия при работе вахтовым методом компания планирует рассмотреть компенсацию съема жилья сроком до трех лет. За это время работник сможет адаптироваться на новом месте жительства и решить вопрос с покупкой собственной квартиры,

– прокомментировал директор по управлению персоналом «РКС-Петрозаводск» Владимир Шарупич.

Встретиться с представителями компании на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» можно 14 апреля с 11:00 до 15:00 в большом зале Администрации города Петрозаводска (проспект Ленина, 2, 2 этаж). Предварительно записаться на встречу или уточнить перечень свободных вакансий можно по телефонам 8 (981) 400-64-29, 8 (8142) 71-00-44 и электронной почте m.melentjeva@rks.karelia.ru.

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