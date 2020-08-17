Рисунок первоклассника из Петрозаводска украсит книгу о мире будущего

Работа первоклассника из Петрозаводска вошла в число лучших и вскоре украсит иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов уже в этом году.

По условиям проекта стать его участниками могли дети в возрасте от 11 до 18 лет. Для этого ребятам необходимо было создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта. Юным писателям и художникам предлагалось пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Также для участников конкурса на сайте проекта была создана бесплатная образовательная программа от экспертов, призванная помочь молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Лев Соломещ отправил на конкурс футуристический коллаж. В иллюстрации юный художник отразил свои представления о школе будущего. В 2020 году Лев идет в первый класс. Его работа наряду с работами талантливых ребят со всей страны станут частью книги о мире будущего, которая будет издана в российском издательстве «Аванта», специализирующемся на научно-популярной литературе. А одно из изображений конкурсантов украсит обложку издания и будет «оживлено» с помощью инструментов дополненной реальности.

«Лев сделал эту работу на мастер-классе Майи Савчук в Городском выставочном зале. Там же мы узнали о конкурсе от педагога и поняли, что наш рисунок хорошо подходит к темам конкурса «Будущее время Поколения М». Лев создал свой творческий автопортрет. Его ближайшее будущее – школа. Вот мы вместе и подумали, что было бы здорово, если бы в школах больше уделялось времени и внимания развитию личных интересов и возможностей ребёнка, чтобы школа больше помогала раскрыться всем способностям человека и найти его личный счастливый путь в жизни. Именно об этом работа»

– рассказала мама победителя Анастасия Соломещ.

«Талантливые дети из разных городов Карелии уже не в раз побеждают в наших конкурсах по - художественному и кинонаправлению. Они выставляли свои картины в Третьяковской галерее, становились профессиональными иллюстраторами книг, работали с мастерами кино. А в феврале мы открывали в Петрозаводске масштабную выставку лучших мировых фотографий с надеждой, что прекрасные снимки вдохновят ребят на новые победы. И новые достижения не заставили долго ждать: Лев Соломещ – ученик творческой студии в Городском выставочном зале, где проходила наша выставка, вошел в число лучших юных художников страны. Удивительно, что в неполные 7 лет ребенок уже способен рассуждать о таких серьезных вещах и визуализировать будущее. Мы рады за нашего талантливого земляка и надеемся, что с каждым годом ребят, которые смогут проявить себя при помощи таких проектов, будет все больше»

— рассказал директор филиала МТС в Карелии Александр Кочкин.

Участники конкурса также стали частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М», и своим творчеством могут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.