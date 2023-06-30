30 июня 2023, 09:39
Ревнивый мужчина ушиб возлюбленную кастрюлей из-за пропажи 59 рублей
Обидные слова, кулаки и кухонная утварь - мужчине придется отвечать за ушиб
Жительнице Карелии потребовалась помощь врачей после ссоры с сожителем. Разбираться пришлось участковому.
Сожители выпивали, а потом поругались. Женщина высказала претензии своему возлюбленному – ее беспокоила беспричинная ревность. Мужчина в расстроенных чувствах обвинил подругу в краже 59 рублей. За словами последовали кулаки, а следом мужчина кинул в подругу кастрюлю. В итоге утварь угодила ей в лоб, рассказали в полиции.
В полиции возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью с использование предмета в качестве оружия. // фото unsplash.com