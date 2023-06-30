Бани и хозпостройки сгорели сегодня ночью в Карелии

Сегодня ночью в СНТ «Мичуринец» в Пряжинском районе случился пожар. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 03:13, а ликвидировать серьезный пожар смогли к 04:25.

Огонь уничтожил три хозпостройки, две бани на улицах Кедровая и Радужная. Спасатели отнесли в безопасное место три газовых баллона и не дали огню перекинуться на рядом стоящий дом. // фото: VK-паблик «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»