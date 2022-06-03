Рестораны «Макдоналдс» скоро вновь откроются в России

Все «Макдоналдсы» в России должны снова открыться еще до осени. Новый владелец ресторанов Александр Говор 3 июня рассказал об этом Forbes.

По словам бизнесмена, он планирует запустить сеть в течение двух месяцев. Информацию о сумме сделки он не раскрыл. Напомним, американская компания после ухода из России продала рестораны предпринимателю, который по франшизе управлял 25 заведениями.

Говор заявил, что профинансирует работу ресторанов под новым брендом. Он продолжает платить зарплату сотрудникам заведений, которые пока не открылись. // Фото: Darya Sannikova/www.pexels.com