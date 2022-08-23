Республиканский форум «Вперед, Карелия!» пройдет в Петрозаводске

26 августа в Петрозаводске состоится республиканский общественный форум «Вперед, Карелия!» (16+). Его главные задачи - поиск возможностей поддержки индустриализации и импортозамещения в регионе, определение новых путей для экспорта карельской продукции, а также обсуждение перспектив развития приграничных территорий Карелии в условиях готовящегося вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Форум направлен на консолидацию всех жителей региона вокруг главной цели – сделать Карелию эффективно развивающимся, конкурентоспособным, безопасным и комфортным для жизни регионом. Организатор мероприятия - Ассоциация муниципальных образований Республики Карелия.

В первой половине дня на разных площадках форума будут работать шесть секций. Две из них посвящены проблемам бизнеса – крупного, малого и среднего предпринимательства. На секции социальной политики эксперты планируют обозначить векторы регионального развития, секция «Приграничная Карелия» посвящена историческим аспектам и перспективам развития приграничных территорий. Участники других площадок обсудят вопросы организации жизни в столице республики и вопросы, связанные с консолидацией общества в условиях беспрецедентных санкций со стороны западных стран.

В форуме примут участие первые лица республики – Глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания РК Элиссан Шандалович, мэр Петрозаводска Владимир Любарский, а также представители исполнительной власти, общественности, деятели культуры, руководители ведущих предприятий региона – АО «Карельский окатыш», Кондопожского ЦБК, Segezha group, Онежского судостроительно-судоремонтного завода, ООО «Карелия Палп».

В число спикеров форума приглашены федеральные эксперты:

Сергей Заславский главный советник Департамента мониторинга анализа социальных процессов Управления Президента РФ;

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при Европейском Союзе;

Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли РФ;

Любовь Совершаева, заместитель полпреда Президента в СЗФО;

Виктор Потуремский, генеральный директор Центра стратегического планирования;

Константин Листратов, руководитель Центра общественно-политических проектов;

Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества;

Андрей Миронов, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр»;

Валентина Пивненко, зампредседателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Игорь Зубарев, сенатор от Карелии;

Вячеслав Фетисов, первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии;

Анна Богалий, Олимпийская чемпионка по биатлону.

В формате коротких докладов спикеры поделятся мнениями о том, как приграничному региону преодолеть современные вызовы.

После завершения работы секций состоится пленарное заседание форума. Оно пройдет на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Здесь спикеры подведут итоги работы секций и состоится митинг-концерт. Для участников организаторы приготовили сюрприз – презентацию песни о Карелии. Ее исполнят известные карельские музыканты под аккомпанемент кантеле. // Фото: управление пресс-службы главы Республики Карелия