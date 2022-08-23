23 августа 2022, 12:56
Экономика

Производителей могут принудить продавать лесоматериалы через биржу

ФАС хочет заставить экспортеров леса принять новые правила, Минпромторг против

ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу. Об этом говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы, передают «Ведомости».

Постановление предлагается принять в IV квартале следующего года. В качестве ответственных исполнителей в документах указаны ФАС, Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и ФТС, сообщает издание.

Представитель ФАС отметил, что проект дорожной карты еще проходит межведомственное согласование и в него могут быть внесены корректировки. Он подчеркнул, что биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы. При этом в Минпромторге заявили, что нецелесообразно продавать продукцию из древесины на бирже добровольно и без установки каких-либо лимитов. Фото: pxhere.

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