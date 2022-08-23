Производителей могут принудить продавать лесоматериалы через биржу

ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу. Об этом говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы, передают «Ведомости».

Постановление предлагается принять в IV квартале следующего года. В качестве ответственных исполнителей в документах указаны ФАС, Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и ФТС, сообщает издание.

Представитель ФАС отметил, что проект дорожной карты еще проходит межведомственное согласование и в него могут быть внесены корректировки. Он подчеркнул, что биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы. При этом в Минпромторге заявили, что нецелесообразно продавать продукцию из древесины на бирже добровольно и без установки каких-либо лимитов. Фото: pxhere.