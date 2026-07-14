Решение «Недвижимость» в СберБизнесе стало ещё функциональнее

Об этом и многом другом можно будет узнать на двухдневном форуме «PRO НЕДВИЖИМОСТЬ ЭКСПО»

Фото: Кандинский

Выставка недвижимости пройдет 24 и 25 ноября 2023 года в здании Национального театра Карелии. На площадке будут работать эксперты Сбера, компании и застройщики из Карелии, Санкт-Петербурга и Калининграда.

В течение двух дней с 24 по 25 ноября на форуме «PRO НЕДВИЖИМОСТЬ ЭКСПО» жители Карелии смогут познакомиться с предложениями недвижимости не только в регионе, но и за его пределами. Это одна из крупнейших выставок этого года. На ней Сбербанк представит экспозицию «Умный дом», также мы расскажем об Арктической ипотеке и программах господдержки. Эта выставка особенно будет интересна нашим клиентам - в Карелии мы наблюдаем высокие темпы роста спроса на кредитование ИЖС. Если мы сравним общую сумму кредитования ИЖС за 9 месяцев 2023 года с аналогичным периодом 2022 года, то увидим почти шестикратный рост. Эксперты Сбера наблюдают высокий интерес к индивидуальному строительству, начиная с мая текущего года. В августе 2023 года Карельское отделение выдало кредиты на индивидуальное жилищное строительство в четыре раза больше, чем в феврале текущего года. Месяцы май и август стали абсолютным рекордсменами по тему роста спроса кредитования ИЖС,

- отметил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Также эксперты Сбера на форуме недвижимости расскажут об улучшении работы с договорами по просьбам предпринимателей. В ноябре в интернет-банке для юридических лиц СберБизнес обновилось отраслевое решение «Недвижимость». Сбер полностью переработал логику работ с договорами, руководствуясь запросами пользователей. Теперь предприниматель видит не только план оплаты и общую задолженность, но и эти показатели по каждому отдельному договору. Договоры можно сортировать по их статусу. Форма добавления договора стала короче и проще.

Необходимая для работы информация сейчас разделена по четырём вкладкам в самой карточке договора: 1) «Общая информация»; 2) «Помещения и услуги»; 3) «Запланированные счета»; 4) «Документы».

Изменился автоматически формируемый счёт: в нём теперь указывается то название услуги аренды, которое важно для бухгалтерии арендодателя.

Рынок недвижимости и связанный с ним бизнес — один из самых динамично развивающихся. Поэтому мы постоянно дорабатываем отраслевое решение для этой сферы на основе обратной связи от клиентов. В новой версии много полезных улучшений. Так, при выборе помещения пользователь теперь может указывать либо стоимость в месяц, либо цену за квадратный метр, причём второй показатель рассчитывается автоматически. При этом услуги разделены на постоянные и переменные — это важно для профессионалов. Из подобных нюансов и складывается удобство использования интернет-банкинга. Наша цель — сделать решения для отраслей в СберБизнесе сервисами каждодневного использования,

- рассказала директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

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