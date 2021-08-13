Ремонт железнодорожного вокзала жители Петрозаводска считают плохим

В проходе железнодорожного вокзала в Петрозаводске скопилась сырость, потолок деформируется. Этим возмущены пользователи паблика «Подслушано в Петрозаводске» ВКонтакте.

В группе появились фотографии железнодорожного вокзала. Разместивший их человек отметил, что ремонт сделали совсем недавно, но обновленный объект уже выглядит плохо.

«И года не прошло - все отваливается и темнеет от воды и грязи. Интересно, куда подевались потраченные миллиарды бюджетных денег? И до каких пор строительством будут заниматься студенты, узбеки и таджики? Результат - на фото!» - написал автор поста.

Он приложил фотографии, которые действительно свидетельствуют о проблемах с отремонтированным вокзалом. Покрытие на потолке там явно осыпается. // Фото: «Подслушано в Петрозаводске» / ВКонтакте