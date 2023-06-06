Ремонт моста через реку Чална обещают завершить в этом году

Отремонтировать мост через реку Чална планируют в текущем году. Переправа на автодороге «Петрозаводск — Суоярви» должна стать более комфортной, сообщили в правительстве Карелии.

Подрядчик уже поставил опоры, смонтировал пролетные балки. Этот этап работ был самым сложным.

В данный момент приступают несущих конструкций. готовят основу для мостового полотна, фундамент для шумозащитных экранов.

Напомним, реконструкция моста началась в прошлом году. Он в итоге должен стать длиннее, шире, с большей грузоподъемностью. // фото: правительство РК