Ремонт дороги Машезеро-Шапшезеро пообещали завершить осенью

Дорогу Машезеро-Шапшезеро в Карелии обещают ввести в эксплуатацию этой осенью. Об этом сообщил замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона Андрей Мелентьев.

По его словам, в прошлом году пришлось расторгнуть контракт с подрядной организацией из-за того, что были выявлены дополнительные работы, которые не были учтены проектом. В частности, в ходе ремонта было обнаружено болото глубиной более 6 метров. Для продолжения работ требовалось выполнить выторфовку, то есть полностью заменить верхний слой мягкой почвы. А это не было предусмотрено проектом.

Проектную документацию пришлось переделывать. Работа над корректировкой велась с ноября 2022 года по февраль 2023. После этого был объявлен конкурс на выполнение новых работ, контракт заключили, подрядчик определен. По словам Мелентьева, до 1 октября объект введут в эксплуатацию.