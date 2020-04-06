Рекордное количество новых заражений выявлено в России за сутки

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Это абсолютный суточный рекорд. Заболевшие выявлены в 48 регионах страны.

Напомним, накануне первые два случая заболевания официально подтверждены и в Карелии. Наш регион стал 80-м субъектом Федерации, в котором произошло заражение, следует из данных оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 6343 случая заражения. За весь период зафиксировано 47 смертей. 406 человек сумели выздороветь.

Больше всего заболевших в Москве - 4484 человека. В Московской области 387 случаев, в Санкт-Петербурге - 226, в Республике Коми - 90, в Ленобласти - 62, в Нижегородской области - 56, в Краснодарском крае - 50 заболевших.