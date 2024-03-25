Реконструкция КОС в поселке Карелии требует уголовно-правовой оценки

Текст: Елена Малишевская

Строители заверяли главу республики, что все работы по реконструкции очистных сооружений в поселке Чупа будут завершены в декабре 2019 года. Обещанного, как известно, три года ждут. Но вот уже идет пятый, а КОС в Чупе как не работали, так и не работают. Нечистоты сливаются прямиком в Белое море. Начала работы очистных сооружений устали ждать не только местные жители, но и республиканская прокуратура. Материалы прокурорской проверки отправлены в следственный комитет.

В 2019 году глава Карелии на своей странице делился хорошими новостями:

«В поселке Чупа Лоухского района на участке завершается монтаж опалубки и арматуры под ростверк, выполнена бетонная подготовка, заливается фундамент под здание станции водоочистки. На площадку завозятся емкости под водоочистку. После реализации проекта мощность очистных сооружений составит 660 куб.м/сутки».

Сообщалось также, что финансирование проекта осуществляется в рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия» и составляет 180 миллионов рублей. Проект реализует ООО «Экостройпроект».

Но что-то пошло не так. Очистные сооружения в Чупе не заработали в год 100-летия республики (в 2020 г.), как бы ни хотелось открытия к празднику республиканскому правительству.

«В связи с невыполнением ООО «Экостройпроект» всего комплекса работ администрацией Лоухского района 19 августа 2021 года в одностороннем порядке контракт был расторгнут»,

- сообщает прокуратура Карелии.

Решением Арбитражного суда Карелии ООО «Экостройпроект» должно вернуть 4,766 млн рублей. Впрочем, предприятие с таким вердиктом не согласно, сейчас его апелляцию рассматривает Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге.

Дальше администрация Лоухского района заключила новый контракт – с ГУП «Лоухское ДРСУ». И вроде очистные достроили. 28 декабря 2021 года получили заключение Госкомитета по строительному надзору, 30 декабря – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Но что-то опять пошло не так. Выяснилось, что нужны еще пусконаладочные работы. А их никто не делал. И денег на это из бюджета не выделялось.

«Решением Лоухского районного суда 20.06.2022 года на администрацию возложена обязанность по организации проведения восстановительных и пусконаладочных работ КОС, которое вступило в законную силу»,

- сообщает прокуратура Карелии на запрос депутата ЗС Андрея Монастыршина.

Но денег на это в Лоухском районе не было, так и стоят до сих пор очистные сооружения в Чупе6 как памятник всем нереализованным проектам.

В феврале 2023 года этот вопрос поднимался на совещании в правительстве. Тогда прозвучала интересная версия, почему КОС не работают: в Чупе не могут запустить очистные сооружения, потому что они… слишком мощные. По словам главы минстроя РК Виктора Россыпнова, проблема заключается в низких температурах стоков – они замерзают в установленном оборудовании. То есть 180 миллионов рублей не хватило на то, чтобы сделать нормальный проект и подумать об этом заранее?

Что будет дальше с чупинскими очистными? По информации администрации Лоухского района, на 2024 год согласовано выделение 2,25 млн рублей из республиканского бюджета с 50% муниципальным софинансированием на проведение пусконаладочных работ. То есть появилась надежда на то, что в ближайшие год-два КОС все-таки заработают. Правда на это придется потратить еще около 5 миллионов бюджетных рублей. Ну, где 180, там и 185…

Но прокуратура Карелии не намерена оставлять эту долгую волынку с очистными просто так. Материалы прокурорской проверки направлены в следком.

«Материалы настоящей проверки направлены в порядке статей 144-145 УПК РФ прокуратурой района в Кемский следственный отдел для дачи уголовно-правовой оценки действий должностных лиц администрации и подрядных организаций, связанных с возможным хищением бюджетных средств, выделяемых на выполнение работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в поселке Чупа Лоухского района, их нецелевым и неэффективным расходованием»,

- сообщает прокуратура Карелии.

11 марта 2024 года главе Лоухского района внесено очередное прокурорское представление об устранении нарушения закона. Также Балтийско-Арктическое управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования сообщило, что в ближайшее время комиссия выедет в Чупу – будут брать пробы воды, оценивать, насколько загрязняется окружающая среда. То есть все что-то делают. А очистные не работают… Будем следить за этими действиями, возможно, дождемся результата. // Фото: паблик "Чупинград" в ВК.