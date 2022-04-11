11 апреля 2022, 21:45
Рекламу алкоголя и табака хотят вернуть на ТВ
Доходы от рекламы на телевидении упали, их хотят компенсировать
На телевидение надо вернуть запрещенную ранее рекламу спиртного и табачных изделий. Такое предложение внес член Общественной палаты России Александр Малькевич, передает ТАСС.
Он возглавляет в ОП рабочую группу, которая занимается безопасностью и противодействием недостоверной информации. Малькевич объяснил, что такое решение назрело из-за падения доходов от рекламы.
- Федеральным телеканалам власти планируют компенсировать выпадающие доходы, а главным телеканалам мегаполисов нашей страны? Возможно, тогда стоит понимать, что те, кто отказываются от рекламы табака и алкоголя, будут претендовать на дополнительную господдержку, – сказал Малькевич. // Фото: mojzagrebinfo/pixabay.com