Рекламу алкоголя и табака хотят вернуть на ТВ

На телевидение надо вернуть запрещенную ранее рекламу спиртного и табачных изделий. Такое предложение внес член Общественной палаты России Александр Малькевич, передает ТАСС.

Он возглавляет в ОП рабочую группу, которая занимается безопасностью и противодействием недостоверной информации. Малькевич объяснил, что такое решение назрело из-за падения доходов от рекламы.