Конфискованные в Финляндии предметы искусства прибыли в Эрмитаж

Грузовик с произведениями искусства, конфискованными в Финляндии, 11 апреля въехал в Эрмитаж. Ранее культурные ценности хранились в Шушарах на таможне, пишет «Фонтанка».

В Россию вернули работы Жана Огюста Доминика Энгра, Антонио Кановы, Виже Лебрен, картина «Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини и другие произведения искусства.

В приехавшем в Петербург фургоне было 9 экспонатов из Эрмитажа, по одному - из Гатчины и Царского Села, около 10 вещей - из Павловска. Работы возвращались с выставок, но из-за санкций их задержали.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поблагодарил все причастные структуры за то, что конфискованные произведения искусства вернулись в музей.