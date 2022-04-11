Конфискованные в Финляндии предметы искусства прибыли в Эрмитаж
Грузовик с произведениями искусства, конфискованными в Финляндии, 11 апреля въехал в Эрмитаж. Ранее культурные ценности хранились в Шушарах на таможне, пишет «Фонтанка».
В Россию вернули работы Жана Огюста Доминика Энгра, Антонио Кановы, Виже Лебрен, картина «Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини и другие произведения искусства.
В приехавшем в Петербург фургоне было 9 экспонатов из Эрмитажа, по одному - из Гатчины и Царского Села, около 10 вещей - из Павловска. Работы возвращались с выставок, но из-за санкций их задержали.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поблагодарил все причастные структуры за то, что конфискованные произведения искусства вернулись в музей.
– Я хочу сердечно поблагодарить сотрудников посольства России в Финляндии, министерство иностранных дел наше, правительство, министерство культуры, федеральную таможенную службу, МИД Финляндии, – сказал он. // Фото: zhushenje/pixabay.com