25 апреля 2024, 13:22
Рекламные звонки россиянам собираются запретить
Спам-звонки от роботов хотят ограничить законодательно
В России собираются запретить рекламные обзвоны россиян. Над законопроектом работают в минцифры РФ. Над тем, как наказывать за нарушение запрета, также еще работают.
Со слов министра Максута Шадаева, у абонентов выработалось напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, передает РБК.
В ведомстве пока обсуждают формулировку и то, на какие именно звонки будет распространяться ограничение – на все спам-звонки или только обзвон, совершенный роботом.
Сейчас за спам по телефону и нарушения при рекламе кредитов и займов предусмотрены штрафы. // фото freepik.com