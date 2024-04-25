Рекламные звонки россиянам собираются запретить

В России собираются запретить рекламные обзвоны россиян. Над законопроектом работают в минцифры РФ. Над тем, как наказывать за нарушение запрета, также еще работают.

Со слов министра Максута Шадаева, у абонентов выработалось напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, передает РБК.

В ведомстве пока обсуждают формулировку и то, на какие именно звонки будет распространяться ограничение – на все спам-звонки или только обзвон, совершенный роботом.

Сейчас за спам по телефону и нарушения при рекламе кредитов и займов предусмотрены штрафы. // фото freepik.com