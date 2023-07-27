Регулировщик работает на перекрестке в центре Петрозаводска

Сегодня утром в Петрозаводске на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Кирова работает регулировщик. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД карельской столицы.

В Госавтоинспекции напомнили водителям, что сигналы регулировщика имеют приоритет над сигналами светофора, а также над разметкой и дорожными знаками. Об этом прямо говорится в Правилах дорожного движения.

Отметим, что светофоры этим утром не работают и на Кукковке. В этом районе возникли серьезные проблемы с электричеством. // Фото: скриншот видео CityLink