27 июля 2023, 09:42
Общество

Регулировщик работает на перекрестке в центре Петрозаводска

Водителей карельской столицы призвали соблюдать требования ПДД

Сегодня утром в Петрозаводске на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Кирова работает регулировщик. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД карельской столицы.

В Госавтоинспекции напомнили водителям, что сигналы регулировщика имеют приоритет над сигналами светофора, а также над разметкой и дорожными знаками. Об этом прямо говорится в Правилах дорожного движения.

Отметим, что светофоры этим утром не работают и на Кукковке. В этом районе возникли серьезные проблемы с электричеством. // Фото: скриншот видео CityLink

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Петрозаводск
регулировщик
проспект Карла Маркса
ГИБДД
новости петрозаводска