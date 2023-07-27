Еще два района Петрозаводска сегодня останутся без света

Сегодня, 27 июля, еще два района Петрозаводска останутся без электричества. Об этом напоминает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, с 10 до 16 часов света не будет в районах Зимник и Бараний Берег. Там пройдут плановые работы на сетях.

Напомним, с 6:20 утра сегодня электричества нет на Древлянке и Кукковке. Восстановительные работы в этих районах продолжаются. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus