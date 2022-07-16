Регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей упростили

Правительство РФ сделало проще регистрацию автомобилей, которые привозят в страну из-за границы. Обязательное ране требование по установке на них ГЛОНАСС отменили, сказано в документе на официальном сайте кабмина.

Не ставить российскую систему спутникового оповещения можно лишь временно. Новый порядок регистрации действует до 1 февраля следующего года. Его ввели в связи с перебоями в поставках ряда комплектующих из-за санкций.

- За время отсрочки компании — производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки, - сказано в сообщении. // Фото: pixabay.com