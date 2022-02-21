Региональный оператор начинает сбор ПЭТ-бутылок

Ранее в ходе эксперимента на нескольких площадках Кукковки были установлены контейнеры, предназначенные для нескольких видов вторсырья - пластика, бумаги и стекла.

Однако, как показала практика, жители часто путают эти контейнеры с обычными контейнерами для твердых коммунальных отходов (ТКО), и кидают в них все подряд. Поэтому было принято решение заменить данные контейнеры на специальные металлические сетки для одного вида вторсырья — пластиковых (ПЭТ) бутылок. 23 таких контейнера закупил оператор по вывозу ТКО, обслуживающий район Кукковка – ООО «Экосервис». Сетки визуально отличаются от обычных контейнеров, имеют специальную крышку с узким отверстием. Также на каждом сетчатом контейнере будет размещена инструкция, разъясняющая, какие именно бутылки подходят для сбора и как их необходимо предварительно подготовить.

22 февраля ООО «Экосервис» установит первые 16 контейнеров на тех площадках, где есть свободное место под отдельный контейнер для ПЭТ. Это будут как те площадки, где ранее жители уже активно пользовались контейнером для нескольких видов вторсырья, так и площадки в шаговой доступности от образовательных организаций.

Не секрет, что раздельный сбор пугает многих своей сложностью. Поэтому проще всего начать разделять отходы с одного вида, и ПЭТ-бутылки – оптимальный вариант. Они легкие и в сжатом виде не занимают дома много места. Также их достаточно просто собирать в условиях контейнерных площадок, потому что, в отличие от картона и бумаги, бутылки не подвержены влиянию воды.

Определить ПЭТ-бутылку от других видов пластиковых емкостей очень просто: переверните ее вверх дном и увидите на дне выпуклую точку, которая формируется во время отливки бутылки. Также чаще всего на них присутствует маркировка в виде треугольника с цифрой 1 и надписью PET (PETE).

Исключение составляют бутылки из-под растительного масла, белые непрозрачные бутылки от кисломолочных продуктов и бутылки ярких “кислотных” цветов. Если вы сдадите такую бутылку, впоследствии она будет отсортирована и отправлена на полигон.

Контейнеры по сбору ПЭТ-бутылок, как правило, заполняются медленнее контейнеров с коммунальными отходами. Как следствие этого, вывоз может производиться по мере заполнения. Для исключения привлечения насекомых рекомендуем перед тем, как положить бутылку в контейнер, сполоснуть ее от остатков жидкостей.

В один контейнер для ПЭТ-бутылок помещается около 500 несмятых бутылок и более 1000 смятых. А это значит, что для перевозки несмятого вторсырья придется совершить в два раза больше рейсов, потратить в два раза больше топлива, (таким образом, углеродный выброс в атмосферу тоже увеличивается вдвое). Поэтому, чтобы оптимальным образом использовать объем контейнера, бутылку предварительно необходимо смять.

Кроме сетчатых контейнеров на Кукковке, у петрозаводчан в ближайшее время также появится возможность сдавать ПЭТ и другие виды вторсырья в специальные пункты приема - экостанции. Одна из них уже установлена у гипермаркета «Лента» на Комсомольском проспекте, другая - у гипермаркета «Магнит Семейный» на улице Казарменской, а третья займет свое место у «Ленты» на улице Ленинградской.

О том, почему так важно сдавать бутылки отдельно, а не выбрасывать их вместе с общей массой отходов, и какие полезные предметы получаются из ПЭТ-бутылок, мы расскажем в следующих публикациях.

Ниже размещен список контейнерных площадок, где будут установлены отдельные контейнеры для ПЭТ-бутылок.