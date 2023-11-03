Редкий напиток 19 века продадут на аукционе

В шотландском замке обнаружили несколько десятков бутылок старинного виски. В этом году его решили продать на аукционе.

Алкогольный напиток был изготовлен в 1833 году, хотя достоверных сведений о дате и месте его производства нет. На аукцион собираются выставить 24 бутылки алкоголя, который уже назвали самым старым в мире, пишет «Лента». Столь длительное хранение могло не лучшим образом отразиться на вкусе напитка.

За одну бутылку раритетного виски надеются получить не менее десяти тысяч стерлингов (более миллиона рублей). // фото freepik.com/ wirestock