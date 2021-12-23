Рецидивист в Карелии зарезал знакомого и не помнит, как это сделал

Мужчина в Лахденпохском районе поссорился со знакомым и убил его двумя ударами ножа в спину. Злоумышленник был пьян и уверяет, что ничего не помнит, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился весной этого года. Человек, которому 54-летний оппонент нанес два ранения, умер на месте. Подсудимый не признал свою вину ни в ходе следствия, ни в суде.

Он уверял, что ничего не помнит о случившемся. Однако его все равно признали виновным с учетом собранных доказательств.

Ранее мужчина уже был судим, с учетом особо опасного рецидива его отправили в колонию на 10 лет. // Фото: sick-street-photography/Pixabay.com