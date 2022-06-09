09 июня 2022, 10:03
Ребенок за рулем автомобиля сорвался в обрыв и погиб
В Дагестане изучаются обстоятельства трагического инцидента с участием подростков
В Дагестане 13-летний подросток сел за руль автомобиля, на котором сорвался с обрыва и погиб. Об этом сообщает МВД по республике в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, трагедия произошла 6 июня. Юный местный житель залез в оставленный без присмотра автомобиль ВАЗ-2106 и поехал. Ребенок не справился с управлением, в результате чего машина рухнула в обрыв высотой 25 метров.
Водитель погиб на месте. Его 15-летний пассажир с различными повреждениями госпитализирован. Фото: pexels.com