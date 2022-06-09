Ребенок за рулем автомобиля сорвался в обрыв и погиб

В Дагестане 13-летний подросток сел за руль автомобиля, на котором сорвался с обрыва и погиб. Об этом сообщает МВД по республике в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла 6 июня. Юный местный житель залез в оставленный без присмотра автомобиль ВАЗ-2106 и поехал. Ребенок не справился с управлением, в результате чего машина рухнула в обрыв высотой 25 метров.

Водитель погиб на месте. Его 15-летний пассажир с различными повреждениями госпитализирован. Фото: pexels.com