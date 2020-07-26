Ребенок выпал из окна седьмого этажа и выжил

Пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа в Магнитогорске и остался жив. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, ребенок был дома с родителями и старшими братьями. Родители собирали мебель в соседней комнате, а братья находились рядом с ним. Мальчик подошел к приоткрытому окну (москитной сетки на нем не было) и выпал вниз по неизвестной причине. Его обнаружил лежащим на земле около дома сосед.

Семья ребенка ранее не попадала в поле зрения полиции, она вполне благополучная.

В результате падения мальчик получил тупую травму живота, ушибы и сотрясение мозга. Он находится в реанимации.