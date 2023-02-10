Ребенок умер в детском саду в Москве

В одном из детских садов Москвы в четверг, 9 февраля, умер трехлетний ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, причиной смерти мальчика стала асфиксия. Дошкольник мог захлебнуться рвотными массами.

Известно, что в семье погибшего ребенка воспитываются еще трое детей. Все они ходят в то же учебное заведение, где совмещены детсад и школа. // Фото: unsplash.com