Ребенок с матерью выпали из окна в Москве, мальчик погиб

На востоке Москвы двухлетний ребенок выпал из окна и погиб. Мать пыталась удержать его и тоже выпала, женщина осталась жива. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Следственного комитета, дошкольника и его мать обнаружили под окнами одного из домов. Было установлено, что они упали с высоты третьего этажа. Ребенка спасти не удалось, женщине оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, обстоятельства трагедии выясняются. Фото: unsplash.com