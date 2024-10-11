Ребенок пропал в Карелии

В Беломорске пропал без вести Дамир Ключников 2011 года рождения. Ориентировка опубликована городской полицией.

По данным правоохранителей, местонахождение мальчика неизвестно с 9 октября. Он был одет так, как показано на фотографии. При себе у ребенка был черный рюкзак.

Всех, кто видел школьника после 9 октября, просят срочно звонить в полицию по телефонам: 102, 881437-51169. // Фото полиции Беломорска, vk.com