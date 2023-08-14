14 августа 2023, 09:05
Россия

Ребенок попробовал гриб и попал в реанимацию в Ленобласти

Врачи спасают двухлетнюю девочку, которая нашла на своем дачном участке ядовитый гриб

В Ленинградской области двухлетняя девочка попала в больницу после дегустации найденного гриба. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ребенок нашел на своем дачном участке, расположенном в Приозерском районе, ядовитый гриб. Девочка попробовала его. Все случилось вечером 13 августа.

У дошкольницы было диагностировано токсическое отравление. Девочку поместили в реанимацию, она находится в состоянии средней тяжести. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev

Обсудить
Метки: 
Ленинградская область
реанимация
гриб
ребенок
отравление