Ребенок попробовал гриб и попал в реанимацию в Ленобласти

В Ленинградской области двухлетняя девочка попала в больницу после дегустации найденного гриба. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ребенок нашел на своем дачном участке, расположенном в Приозерском районе, ядовитый гриб. Девочка попробовала его. Все случилось вечером 13 августа.

У дошкольницы было диагностировано токсическое отравление. Девочку поместили в реанимацию, она находится в состоянии средней тяжести. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev