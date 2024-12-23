23 декабря 2024, 10:54
Ребенок попал под колеса автомобиля в Карелии
В поселке Надвоицы восьмилетний мальчик получил травмы на дороге
В поселке Надвоицы 21 декабря произошло ДТП с участием ребенка. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.
На улице Ленина 48-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.
В результате аварии школьник получил травмы. Полиция проводит проверку по факту случившегося. // Фото «Петрозаводск говорит»