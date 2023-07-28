Ребенок не вернулся с прогулки в Петрозаводске

В Петрозаводске пропал шестилетний Марк Погребняк. Об этом сообщает паблик «ЛизаАлерт».

Ребенок ушел из дома на прогулку сегодня, 28 июля, и не вернулся назад. Рост пропавшего 117 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые. Был одет в синюю толстовку с серыми рукавами, серые штаны, темно-зеленые кроссовки, джинсовую кепку.

Всех, кто видел этого мальчика, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото «ЛизаАлерт»